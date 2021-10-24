المفوضية الأوروبية تشيد بجهود الإمارات لتعزيز حقوق الإنسان والحريات

بسام محمد - متابعة – مظفر إسماعيل

أكد “مارغريتيس شيناس”، نائب رئيس المفوضية الأوروبية، أن انتخاب دولة الإمارات لعضوية مجلس حقوق الإنسان. التابع للأمم المتحدة، للمرة الثالثة، يعكس الثقل الدولي المتزايد للدولة.

وقال “شيناس” في تصريحات خاصة لـ”وام”، إن “عضوية مجلس حقوق الإنسان هي تتويج لجهود الإمارات في تعزيز حقوق الإنسان والحريات. وهي شهادة عالمية على الأهمية التي توليها الإمارات لحقوق الإنسان وتحقيق التنمية المستدامة على المستويين الإقليمي والدولي”.

وتابع، على هامش زيارته للدولة لحضور فعاليات الحفل الرسمي للمفوضية الأوروبية بمناسبة “يوم الشرف الأوروبي”، الذي نظم أمس السبت ضمن فعاليات إكسبو 2020 دبي في أجنحة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. أن “الثقل الدولي المتزايد لدولة الإمارات العربية المتحدة والاتفاق الابراهيمي للسلام مع إسرائيل. تظهر أن الإمارات تلعب دوراً مؤثراً في جهود ضمان الاستقرار في المنطقة بما تملكه من نفوذ وقدرة على الإلهام”.

وعرج المسؤول الأوروبي على مساهمة الإمارات في جهود حل أزمة اللاجئين الأفغان، معرباً عن ثقته في أن “المجتمع الدولي. سيكون قادراً على الاستمرار في الاعتماد على مساهمة دولة الإمارات العربية المتحدة في تقديم مسارات قانونية وآمنة ومنظمة للمواطنين الأفغان”.

وأضاف أن “دولة أن الإمارات العربية المتحدة لها الحق أن تفخر بشدة بالعمل الذي قامت به جنباً إلى جنب مع شركائها في المجتمع الدولي. لمساعدة الشعب الأفغاني استناداً إلى اعتبارات إنسانية”.

وأضاف أن “الاتحاد الأوروبي كرس كل جهوده لضمان الإجلاء السريع من أفغانستان. بعد أن تمكن من مساعدة ما يقرب من 10,000 شخص في عمليات الإجلاء بموجب آلية الحماية المدنية التي توافرت قبل إغلاق مطار كابول”.