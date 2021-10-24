محمد بن زايد: يجب المساهمة في بناء عالم خالٍ من شلل الأطفال

بسام محمد - متابعة – مظفر إسماعيل

أكد صاحب السمو الشيخ “محمد بن زايد آل نهيان”، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة. أن شجاعة وتفاني العاملين الصحيين في الخطوط الأمامية حققت تقدماً كبيراً في مكافحة شلل الأطفال.

وجدد سموه في تغريدة عبر حسابه في تويتر، اليوم، التأكيد على المساهمة في بناء عالم خالٍ من مرض شلل الأطفال.

وقال: “بفضل شجاعة وتفاني العاملين الصحيين في الخطوط الأمامية، حقق العالم تقدماً كبيراً في مكافحة شلل الأطفال”.

وأضاف: “في اليوم العالمي لشلل الأطفال وبالتعاون مع شركائنا العالميين.. نجدد تأكيدنا على المساهمة في بناء عالم خالٍ من شلل الأطفال وأكثر أماناً وصحة”.