الإمارات تحتل المركز الأول إقليمياً في اعتماد المركبات الكهربائية

بسام محمد - متابعة – مظفر إسماعيل

كشف تقرير صادر مؤخراً عن مجلس صناعات الطاقة النظيفة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. أن دولة الإمارات تحتل مركز الصدارة في المنطقة في اعتماد المركبات الكهربائية. حيث تعد نسبة محطات الشحن إلى السيارات فيها من بين الأعلى عالمياً.

وأشار التقرير إلى أن “الإمارات تضم حاليا 240 محطة عامة بطيئة الشحن مرتبطة بشبكة الطاقة 80% منها في دبي”.

ويسلط التقرير الضوء على التقدم الكبير الذي أحرزته الإمارات في تطوير البنية التحتية للسيارات الكهربائية. رغم أن تطبيق التحول من السيارات التقليدية نحو السيارات الكهربائية ما يزال بطيئاً نتيجة طرازات السيارات المتاحة وانخفاض رغبة المستهلكين والشركات.

ويوضح أن “البنية التحتية الحالية للسيارات الكهربائية ماتزال غير كافية. ما قد يدفع العديد من الشركات إلى تركيب محطات شحن خاصة بها، لمعالجة هذه المشكلة. كما تخطط معظم الشركات لإتاحة تلك المحطات للاستخدام العام فضلاً عن استخدامها لتلبية احتياجاتها الداخلية”.