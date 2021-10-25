محمد بن راشد يزور المؤتمر الدولي للفضاء

بسام محمد - متابعة – نور نجيم :

زار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله المؤتمر الدولي للفضاء.

كما التقى رواد الفضاء، وقام بجولة في معرض المؤتمر الذي يضم أكثر من 90 جهة عارضة.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في تغريدة على «تويتر»: أثناء زيارتي اليوم معرض ومؤتمر الفضاء الدولي الذي تشارك فيه وفود 110 دول حول العالم ويطرح 2800 ورقة بحثية وعلمية في قطاع الفضاء .. فخور باستضافة الإمارات لهذا الحدث العلمي .. وفخور بفريق عملنا .. ومتفائل بمستقبل قطاعنا الفضائي وكوادرنا.