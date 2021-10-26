طيران الإمارات تعتزم توظيف 6000 شخص في العمليات

بسام محمد - متابعة – مظفر إسماعيل

أعلنت شركة “طيران الإمارات”، عزمها توظيف ما يزيد على 6000 شخص خلال الأشهر الستة المقبلة.

وتحتاج الناقلة إلى مزيد من الطيارين وأطقم الخدمات الجوية والمهندسين والموظفين الأرضيين. مع تخفيف القيود في جميع أنحاء العالم، بفضل الانتشار السريع للقاحات كوفيد19. لدعم عمليات شبكتها العالمية، استجابةً للزيادة السريعة في الطلب على السفر من العملاء.

واستعادت “طيران الإمارات” 90% من شبكة خطوطها ما قبل الجائحة، وتخطط لاستعادة 70% من طاقتها بحلول نهاية العام.

وتعمل أكبر ناقلة جوية دولية في العالم، على زيادة عدد رحلاتها، عبر شبكتها لتلبية الطلب المرتفع، وفق صحيفة “البيان”.

كما أنها تسير مزيداً من طائراتها الإيرباص A380 ذات الطابقين والسعة العالية، إلى وجهات شهيرة تخدمها. وبحلول نوفمبر، ستوفر “طيران الإمارات” أكثر من 165 ألف مقعد إضافي، على طائراتها العملاقة.