الإمارات تسجل 90 إصابة جديدة بفيروس كورونا

بسام محمد - متابعة – نور نجيم :

أجرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع 352,721 فحصا جديدا خلال الساعات الـ 24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة في الكشف عن 90 حالة إصابة جديدة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 739,471 حالة.

كما أعلنت الوزارة عن 3 حالات وفاة نتيجة تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 2,134 حالة.

وأعلنت الوزارة أيضا عن شفاء 125 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 733,504 حالات.