محمد بن راشد يفتتح الاجتماع السنوي ل”محافظي البنك الآسيوي للاستثمار”

بسام محمد - متابعة: نازك عيسى

افتتح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، «رعاه الله»، الثلاثاء، أعمال الاجتماع السنوي السادس لمجلس محافظي البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية «AIIB» والذي يُعقد برئاسة الإمارات، ويُقام للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط.

وغرد المكتب الإعلامي لحكومة دبي عبر «تويتر»: «محمد بن راشد يفتتح أعمال الاجتماع السنوي السادس لمجلس محافظي البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية»AIIB«والذي يُعقد برئاسة الإمارات، ويُقام للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط.»

والقى نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي كلمة الافتتاح، قائلاً: «يسعدني أن التقيكيم ضمن فعاليات إكسبو 2020 دبي، حيث يجتمع العالم.. هذا العام هو عام الخمسين في دولة الإمارات.. واليوم نحتفل ونرسخ معكم التعاون الاقتصادي.. ونحن حريصون على نجاح اجتماعاتكم.. وأن يكون له نتائج ملموسة تستفيد منها الشعوب.. اتمنى لاجتماعات البنك في الإمارات كل التوفيق والنجاح»