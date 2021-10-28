أصحاب السمو يهنئون رئيس التشيك باليوم الوطني لبلاده

بسام محمد - متابعة – دوت الخليج

بعث صاحب السمو الشيخ “خليفة بن زايد آل نهيان”، رئيس الدولة، “حفظه الله”. برقية تهنئة إلى فخامة “ميلوش زيمان”، رئيس جمهورية التشيك، بمناسبة اليوم الوطني لبلاده.

وأرسل صاحبا السمو، الشيخ “محمد بن راشد آل مكتوم” نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”. والشيخ “محمد بن زايد آل نهيان” ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة. برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة الرئيس “زيمان”.

كما بعث صاحبا السمو برقيتي تهنئة مماثلتين إلى معالي “أندرية بابيش”، رئيس وزراء جمهورية التشيك.