معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان يفتتح معرض المجوهرات والساعات2021

بسام محمد -

قام معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش بدولة الإمارات، بزيارة معرض المجوهرات والساعات الذي افتتح تحت رعايته، إيذانًا بالافتتاح الرسمي لفعاليات المعرض المرتقب.

يقام المعرض في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك) ويعود إلى العاصمة الإماراتية في دورته الثامنة والعشرين بمشاركة أكثر من 140 علامة تجارية محلية وعالمية. تستعرض مجموعاتها الفريدة وتصاميمها المميزة أمام الزوار والتجار من الإمارات ودول الخليج العربية والعالم أجمع.

تستمر الفعالية من 26 إلى 30 أكتوبر وتشهد مشاركة وتكريم المصممين الناشئين وأصحاب المواهب الطموحين من المنطقة والعالم. فيما يقدم معرض التصاميم الإماراتية فرصة لا تفوّت للتعرف إلى تصميم المجوهرات الإماراتية والعلامات الاستثنائية والمصممين المتفردين. أما معرض التصاميم الدولية فيقدم تشكيلة أنيقة من القطع التي صممها فنانون من 25 دولة.

كما يستضيف المعرض المرحلة النهائية من جوائز إبداع، والتي تديرها هذا العام مصممة المجوهرات الإماراتية البارزة عزة القبيسي. ضمن الجهود المستمرة لاكتشاف ورعاية المواهب الناشئة. يقدم الفنانون الشباب أعمالهم عبر منصات التواصل الاجتماعي. وسيحصل الفائزون المحظوظون على فرص الإشراف والتوجيه وتشجيع تقدمهم في مسارهم المهني.

ومن أبرز ملامح المجموعات المعروضة في الفعالية تشكيلة من المجوهرات التي تقدمها علامات إماراتية مرموقة. مثل مجوهرات سالم الشعيبي، وأمواج، وعبدالله المسعود وأولاده للمجوهرات. إلى جانب مجوهرات زغيب المرموقة من لبنان وغيرها.

يمكن للراغبين بزيارة معرض المجوهرات والساعات التسجيل مجانًا لحضور الفعالية المدهشة التي تمتد من 26-30 أكتوبر 2021 وتعرض تصاميم فريدة من المجوهرات والساعات الفريدة التي لا تتوفر عادة في الأسواق. مما يضفي مزيدًا من الرقيّ والتميز على المعرض. على أن يقوم الزائرون بإبراز إثبات اللقاح (تطبيق الحصن باللون الأخضر) وإظهار شهادة فحص PCR سلبي (خلال 48 ساعة أو أقل).