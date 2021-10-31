زيادة في أسعار البنزين والديزل للشهر المقبل

بسام محمد - متابعة – مظفر إسماعيل

رفعت لجنة متابعة أسعار الوقود، أسعار البنزين والديزل خلال شهر نوفمبر 2021، بمقدار يتراوح بين 19 و20 فلساً في البنزين و30 فلساً في الديزل لكل ليتر. بنسب ارتفاع تراوحت بين 7.7 % و8% في البنزين ونحو 12% في الديزل مقارنة بأسعار شهر أكتوبر 2021.

وأعلنت شركات توزيع الوقود الأسعار الجديدة، على أن يبدأ التطبيق اعتباراً من غداً الاثنين أول نوفمبر 2021. حيث شملت التسعيرة الجديدة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%.

وارتفع سعر لتر البنزين السوبر 98 بمقدار 20 فلساً، من 2.60 درهم في أكتوبر إلى 2.80 درهم في نوفمبر، وبنسبة 7.7% مقارنة بشهر أكتوبر 2021.

كما صعد سعر لتر البنزين خصوصي 95 بمقدار 20 فلساً من 2.49 درهم في أكتوبر إلى 2.69 درهم في نوفمبر وبنسبة 8%. وكذلك صعد سعر لتر بنزين “إي بلس” 91 بمقدار 19 فلساً من 2.42 درهم في أكتوبر إلى 2.61 درهم، وبنسبة زيادة 7.8%.

وارتفع سعر لتر الديزل بمقدار 30 فلساً لكل ليتر من 2.51 درهم الى 2.81 درهم بنسبة زيادة نحو 12%عن شهر أكتوبر، وفق “البيان”.

ويأتي ارتفاع الأسعار في أعقاب ثبات أسعار الوقود عند معدلات منخفضة لمدة 11 شهراً على التوالي. وبعد أن سجلت استقراراً مماثلاً خلال شهري يناير وفبراير.

ويتم تحديد معايير أسعار الوقود التي تعتمدها وزارة الطاقة بشكل شهري، وفقاً لمتوسط الأسعار العالمية للنفط صعوداً أو هبوطاً. بعد إضافة كلفة التشغيل لشركات التوزيع.

يذكر أن الأسعار تراجعت في أبريل الماضي بنحو ربع درهم للتر. مسجلة أكبر تراجع من نوعه على مستوى شهري منذ تحرير الأسعار في أغسطس 2015.