الإمارات للتعليم المدرسي تعلن جدول الإجازات الرسمية

بسام محمد - متابعة – مظفر إسماعيل

حددت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، الجدول الزمني للإجازات الرسمية للعام الدراسي الجاري 2021 – 2022. معلنة 14 يوليو، موعداً لنهاية العام الدراسي الجاري.

وتبدأ إجازة الشتاء، وفقاً للتقويم المعتمد بالنسبة للطلبة، يوم 12 ديسمبر المقبل، وتستمر حتى الـ30 من الشهر ذاته. فيما تبدأ للكوادر التدريسية والإدارية إجازتها يوم 19 من الشهر ذاته، لتنتهي يوم 30 ديسمبر المقبل.

ويباشر الطلبة إجازة الربيع يوم 27 مارس، وحتى 14 أبريل 2022، وفق صحيفة “البيان”. ويبدأ العاملون من الكوادر الإدارية والتعليمية الإجازة يوم الـ3 من أبريل، وحتى الـ14 من الشهر نفسه.

ووضعت المؤسسة إطاراً زمنياً للتدريب التخصصي، يبدأ مع إجازة الشتاء، في الفترة من 12 ولغاية 16 ديسمبر المقبل، ولمدة أسبوع تدريبي واحد. يتبعه أسبوع تدريبي آخر خلال إجازة الربيع، وينطلق يوم 27 مارس المقبل، حتى 31 من الشهر نفسه.