موعد تسليم 1726 مواطناً مساكنهم الجديدة في دبي ورأس الخيمة وعجمان

بسام محمد - متابعة – مظفر إسماعيل

تباشر وزارة الطاقة والبنية التحتية، ممثلة في برنامج الشيخ زايد للإسكان، خلال الفترة المقبلة. تسليم 1726 مواطناً لمساكنهم الجديدة التي تم إنجازها في إمارات دبي ورأس الخيمة وعجمان، وذلك قبل نهاية العام الجاري 2021.

وقال معالي “سهيل بن محمد المزروعي”، وزير الطاقة والبنية التحتية، إن “توفير الاستقرار الأسري والحياة الكريمة والرفاهية لمواطني الدولة. تأتي في مقدمة اهتمامات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات”.

وأضاف: “نعمل عبر استراتيجية متكاملة على تطوير قطاع الإسكان في مناطق الدولة كافة. كما أطلقنا عدداً من المبادرات الطموحة لتطوير النماذج السكنية وتقليل كلفة البناء وزيادة العمر الافتراضي للمسكن”.

وأكد أن “الإمارات حريصة على بناء مدن مستقبلية ذكية ذات مرافق متميزة بالاعتماد على الاستدامة والأبنية الخضراء وحلول المحافظة على البيئة”.