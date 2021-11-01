نهيان بن زايد يصدر قراراً بإنشاء 6 أندية للرياضات الأولمبية

بسام محمد - متابعة – مظفر إسماعيل

أصدر سمو الشيخ “نهيان بن زايد آل نهيان”، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، قراراً بإنشاء وتأسيس 6 أندية للرياضات الأولمبية.

وتشمل الأندية نادي أبوظبي للمبارزة، ونادي أبوظبي للألعاب القوى، ونادي أبوظبي لرفع الأثقال، ونادي أبوظبي للقوس والسهم. ونادي أبوظبي للرياضات المائية، ونادي أبوظبي لكرة المضرب، وفق “وام”.

وستستقبل الأندية بموجب أهدافها عموم فئات مجتمع إمارة أبوظبي، وستولي أهمية كبرى لاكتشاف المواهب وصقل المهارات وصناعة الأبطال. كما ستشكل الأندية المتخصصة في الرياضات الأولمبية، دعماً كبيراً لمسيرة المنتخبات الوطنية والحركة الأولمبية.