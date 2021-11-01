تعاونية الاتحاد تقدم هدايا لمواليد 1971

بسام محمد - متابعة – مظفر إسماعيل

خصصت تعاونية الاتحاد هدايا لمواليد 1971، عبارة عن بطاقة أفضل الشرائية، بمبالغ نقدية للتسوق مجاناً، بواقع 500 درهم لكل متقدم.

وكشفت التعاونية عن إطلاق أكبر حملة ترويجية تشمل تخفيضات وجوائز بمناسبة احتفالات الدولة بعام الخمسين، وفق صحية “البيان”.

ورصدت 50 مليون درهم لدعم هذا اليوم، وتستمر لمدة 100 يوم لتخفيض أسعار آلاف السلع. إلى جانب تقديم جوائز قيمة عديدة ومتنوعة للمستهلكين ابتداء من 10 نوفمبر الجاري.

كما أعلنت عن سحوبات يومية على 50 هاتفاً ذكياً و 50 فائزا بسبائك ذهب، بالإضافة إلى تخصيص 50 ألف نقطة ضمن “بطاقة تميز” للمستهلكين.