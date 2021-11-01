قرار جديد يستهدف مضاعفة السوق المالي في دبي إلى 3 تريليون درهم

بسام محمد - متابعة – علي معلا

اعتمد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، الاثنين، اللجنة العليا لتطوير أسواق المال والبورصات في دبي.

وقال سموه عبر حسابه على “تويتر”: “بتوجيهات محمد بن راشد آل مكتوم ومتابعة حمدان بن محمد اعتمدنا في اللجنة العليا لتطوير أسواق المال والبورصات في دبي مستهدف مضاعفة السوق المالي إلى 3 تريليون درهم وتشكيل لجنة لإنفاذ القانون في أسواقها ومحاكم متخصصة. السوق المالي واجهتنا الاقتصادية ولن يكون فيه أحد فوق القانون”.

وأضاف: “اعتمدنا اليوم إطلاق صندوق بقيمة تصل إلى 2 مليار درهم كصانع للسوق، وصندوق آخر بمليار درهم لتشجيع شركات التكنولوجيا على الإدراج في أسواق دبي المالية وبورصتها، نريد التحرك لتطوير الأسواق المالية بسرعة كبيرة خلال الفترة القادمة.. دبي لديها سوق مالي وبورصة ناسداك دبي وبورصة للذهب والسلع. نحن ثاني أكبر مركز صكوك إسلامية عالميا وثالث أعلى دولة في تجارة الألماس ولدينا أحد أكبر بورصات الذهب ونحن أكبر دولة لإعادة تصدير الشاي ولدينا بورصات لتداول هذه السلع. محطتنا التالية ستكون تنظيم الأصول الرقمية للانطلاق للمستقبل”.