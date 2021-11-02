إماراتيتان في قائمة أكثر 50 شخصية مؤثرة في الحوكمة المرنة

بسام محمد - متابعة – مظفر إسماعيل

حلت شخصيتان حكوميتان إماراتيتان، للمرة الأولى، ضمن قائمة أكثر 50 شخصية عالمية مؤثرة تقود الحوكمة المرنة لتحقيق التحولات الجذرية. والتي أعلن عنها مجلس الحوكمة المرنة التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي.

وتم اختيار معالي “عهود بنت خلفان الرومي” وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل ضمن فئة الشخصيات القيادية الحكومية. إلى جانب 5 شخصيات قيادية حكومية عالمية.

كما تم اختيار “هدى الهاشمي” مساعدة وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون الاستراتيجية ضمن القائمة في فئة ممكني المرونة. والتي ضمت إلى جانبها مسؤولين حكوميين من عدة دول ومناطق في العالم ومن ضمنها البرازيل، والسويد، وشانغهاي.

وجاء اختيار معالي “عهود الرومي” في فئة الشخصيات القيادية ضمن قائمة أكثر 50 شخصية مؤثرة عالمياً في مجال المرونة الحكومية. لدورها في قيادة جهود التطوير الحكومي وتعزيز الأداء الحكومي، ومبادرات استشراف وصناعة المستقبل، وتطوير الأنظمة الحكومية المرنة. ودعم التنسيق الحكومي الفاعل، ومساهمتها في ترسيخ الاستباقية في منظومة عمل الحكومة، ودعم توجهات الاستعداد والجهوزية للمستقبل.

أما “هدى الهاشمي”، فجاء اختيارها ضمن فئة “ممكني المرونة”، لدورها في مجالات تحفيز الابتكار والمرونة في الحكومة. من خلال مبادرات ومشاريع مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي. ودعم جهود تسريع الإنجاز وإيجاد الحلول للتحديات من خلال مبادرة المسرعات الحكومية الإماراتية الأولى من نوعها في العالم.

وشملت القائمة 9 فئات، وهي: الشخصيات القيادية، وممكنو المرونة، والشركاء المتعاونون، ورواد الأعمال والممارسات التجريبية. والمتخصصون في مجالات المستقبل، وروّاد الحوكمة، والتحوّل الرقمي، والصحّة العامة والاستجابة لجائحة كوفيد 19، وروّاد التكنولوجيا.