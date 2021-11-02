تعرف إلى ترتيب أبوظبي ودبي في تعامل المدن مع الجائحة

بسام محمد - متابعة – مظفر إسماعيل

حافظت أبوظبي على المركز الأول بين كل مدن العالم، فيما ارتقت دبي إلى المركز الخامس، في التعامل مع جائحة “كوفيد 19”.

جاء ذلك وفق نتائج “تصنيف المدن الآمنة من كوفيد 19 في الربع الثاني من 2021″، الصادر أمس عن وكالة “ديب نوليدج أناليتكس” أو “دي كيه إيه”. التي يقع مقرها الرئيسي في لندن، وتتخصص في تحليل البيانات المتنوعة.

واستندت “دي كيه إيه” في تصنيف المدن إلى خمس فئات كمعايير رئيسية للتجاوب مع الجائحة. وهي: المرونة الاقتصادية، الحوكمة، الرعاية الصحية، الحجر الصحي، وتطعيم السكان باللقاحات المُضادة للجائحة.

وتضمنت المعايير الخمسة 114 متغيراً، وجرى تجميع بيانات التصنيف خلال سبتمبر الماضي، وفق صحيفة “البيان”.

يجدر بالذكر أن التقرير أفاد بأن مستويات الثقة بالحكومات سجلت ارتفاعاً في أبوظبي، دبي، سنغافورة. إلا أنها تراجعت في نسبة 80% من المدن الخمسين المدرجة ضمن التصنيف.