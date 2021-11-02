الإمارات تسجل 74 إصابة جديدة بفيروس كورونا

بسام محمد - متابعة – نور نجيم :

أجرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، 315,955 فحصا جديدا خلال الساعات الـ 24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة في الكشف عن 74 حالة إصابة جديدة، ليبلغ مجموع الحالات المسجلة 740,057 حالة.

كما أعلنت الوزارة عن وفاة حالة مصابة وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 2,137 حالة.

فيما أعلنت الوزارة عن شفاء 106 حالات جديدة لمصابين، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 734,348 حالة.