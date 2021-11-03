الإمارات..الإعلان عن بروتوكول الاحتفالات الوطنية

بسام محمد - متابعة: نازك عيسى

أعلن الدكتور سيف الظاهري المتحدث الرسمي عن الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث خلال الإحاطة الإعلامية اليوم عن بروتوكول الاحتفالات الوطنية «يوم الشهيد – اليوم الوطني» وجاء كالتالي:

– إبراز نتيجة فحص PCR سلبية خلال 96 ساعة من موعد الفعالية.

– قياس درجة الحرارة قبل الدخول.

– الطاقة الاستيعابية لحضور الفعاليات تبلغ نسبتها 80%

– الالتزام بارتداء الكمام طوال الوقت في الأماكن المغلقة أو عند الازدحام

– تطبيق التباعد الجسدي 1.5 متر.

– يسمح للعائلة الواحدة الجلوس أو الوقوف مع بعض من دون الحاجة لتطبيق التباعد الجسدي.

– يسمح بالحضور لجميع الفئات العمرية من متلقي اللقاح فقط الذين أكملوا 14 يوما مع تطبيق بروتوكول الجرعة الداعمة أو المرور الأخضر.

– الاكتفاء بتقديم التحية عن بعد وبدون المصافحة أو العناق وضرورة وجود التباعد بين الأفراد عند التصوير.