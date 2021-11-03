الإمارات..الإعلان عن بروتوكول الاحتفالات الوطنية

بسام محمد - متابعة: نازك عيسى
أعلن الدكتور سيف الظاهري المتحدث الرسمي عن الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث خلال الإحاطة الإعلامية اليوم عن بروتوكول الاحتفالات الوطنية «يوم الشهيد – اليوم الوطني» وجاء كالتالي:
– إبراز نتيجة فحص PCR سلبية خلال 96 ساعة من موعد الفعالية.
– قياس درجة الحرارة قبل الدخول.
– الطاقة الاستيعابية لحضور الفعاليات تبلغ نسبتها 80%
– الالتزام بارتداء الكمام طوال الوقت في الأماكن المغلقة أو عند الازدحام
– تطبيق التباعد الجسدي 1.5 متر.
– يسمح للعائلة الواحدة الجلوس أو الوقوف مع بعض من دون الحاجة لتطبيق التباعد الجسدي.
– يسمح بالحضور لجميع الفئات العمرية من متلقي اللقاح فقط الذين أكملوا 14 يوما مع تطبيق بروتوكول الجرعة الداعمة أو المرور الأخضر.
– الاكتفاء بتقديم التحية عن بعد وبدون المصافحة أو العناق وضرورة وجود التباعد بين الأفراد عند التصوير.