سيف الظاهري يكشف آخر تطورات الوضع الوبائي في الإمارات

بسام محمد - متابعة – علي معلا

أكد المتحدث الرسمي باسم الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، الدكتور سيف الظاهري مأمونية لقاح فايزر بيونتك للأطفال وفق الداراسات السريرية.

حيث قال الظاهري: “نُشير إلى أن وزارة الصحة أعلنت إجازة الاستخدام الطارئ للقاح فايزر بيونتك للفئة العمرية من 5 إلى 11 عام، الأمر الذي يدل على مأمونية اللقاح وفق الدراسات السريرية”.

كما أكد الظاهري على جاهزية دولة الإمارات لمواجهة التحديات الواردة بمرونة عالية، مشيراً إلى أن دولة الإمارات تقدمت 3 مراتب في مؤشر بلومبرغ العالمي، لتحتل بذلك المرتبة الثالثة عالمياً والأولى إقليمياً في مؤشر المرونة للتعامل مع كورونا في أكتوبر الماضي، لتبرهن على كفاءة نموذجها الرائد في إدارة الأزمة.

وقال الظاهري: “بالنسبة للوضع الوبائي في الإمارات، فإن القطاع يواصل العمل على توسيع نطاق الفحوصات وتوفير اللقاح مجاناً لجميع الفئات المستهدفة من دون استثناء، الأمر الذي ساهم في الحد من انتشار الفيروس وتقليل الإصابات والوفيات”.