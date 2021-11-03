الإمارات تدين محاولة ميليشيا الحوثي الإرهابية استهداف جازان السعودية

بسام محمد - متابعة – نغم حسن

أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية المدنيين و الأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة في جازان.

وجاء ذلك بعد استهداف الحوثيين لجازان بطائرتين بدون طيار مفخختين اعترضتهما قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية أن استمرار هذه الهجمات الإرهابية لميليشيا الحوثي الإرهابية. يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية.

وحثت المجتمع الدولي على أن يتخذ موقفاً فورياً وحاسماً لوقف هذه الأعمال المتكررة.