علم الإمارات يرفرف في سماء الدولة

بسام محمد - متابعة – نغم حسن

ترفع دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الأربعاء، علم الدولة عند الساعة الـ11 صباح اليوم، بمناسبة يوم “العلم”. وجاء ذلك بتوجيه من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

وبحسب “البيان”، سيرفرف علم الإمارات في وقت واحد فوق المباني والمنازل في مشهد كرنفالي يتكرر سنوياً في الإمارات. تعبيراً عن الانتماء والولاء للدولة والقيادة الرشيدة والتمسك بالقيم والمبادئ المتوارثة من الآباء المؤسسين.

وتتزامن المناسبة هذا العام مع احتفالات الدولة بعام الخمسين.

وكان أول من رفع علم الإمارات، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان -طيب الله ثراه-. في الثاني من ديسمبر عام 1971، في إمارة دبي.