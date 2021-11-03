دائرة الصحة تعلن عن توفير عقار أسترازينيكا AZD7442

بسام محمد - متابعة – مظفر إسماعيل

أعلنت دائرة الصحة في أبوظبي، عن توفير عقار أسترازينيكاAZD7442 ، الذي يعد أداة فعالة للحد من انتشار كوفيد-19.

ويأتي ذلك في إطار الجهود الوطنية لمكافحة فيروس كوفيد-19، لتكون دولة الإمارات بذلك وبعد الحصول على موافقات الاستخدام اللازمة. من بين أوائل البلدان التي تستخدم هذا العقار الذي يولد الأجسام المضادة للمرضى الذين يعانون من ضعف المناعة.

وتتمحور استجابة إمارة أبوظبي الفعالة والمتميزة حول صحة وسلامة أفراد المجتمع، حيث يستند ذلك إلى تعزيز الجهود المشتركة. مع أبرز شركات الأدوية المحلية والعالمية منذ بداية الجائحة.

وقامت دائرة الصحة أبوظبي بإنشاء شبكة من سلاسل الإمداد عبر شركة “رافد” لتسهيل عملية توفير عقار أسترازينيكا/AZD7442/ ، وتوزيعه من خلال مركز توزيع شركة “رافد” الذي يعتبر المرفق الأكبر والأكثر تطوراً للتخزين بدرجات حرارة منخفضة في المنطقة.

وسيوفر هذا العقار الحماية للمرضى الذين يعانون من ضعف المناعة، والذين لم يتمكنوا من تلقي اللقاح لأسباب طبية. وكذلك سيساهم في الحد من اضطرابات المناعة الذاتية، وفق “وام”.