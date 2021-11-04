الإمارات تقدم 36.7 مليون درهم إلى تركيا

بسام محمد - متابعة – مظفر إسماعيل

أعلنت دولة الإمارات، عن تقديم مبلغ 36.7 مليون درهم، تعادل 10 ملايين دولار أمريكي. للمساهمة في دعم مراحل إعادة التأهيل لبعض المناطق التركية التي تضررت من حرائق الغابات والفيضانات التي اجتاحت هذه المناطق.

جاء ذلك بتوجيهات صاحب السمو الشيخ “محمد بن زايد آل نهيان” ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وأعربت دولة الإمارات في هذا الصدد، عن تضامنها مع الشعب التركي في هذه الظروف الاستثنائية. مؤكدة حرصها على المساهمة في توفير الدعم المناسب للتخفيف من حدة التداعيات الإنسانية والأضرار الناجمة عن الفيضانات في شمال البلاد. وحرائق الغابات في جنوب غرب تركيا.