علم الإمارات يرفرف في ساحة الوصل بمقر إكسبو 2020 

بسام محمد - متابعة – نور نجيم :

قام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اليوم “الأربعاء” وفي تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً برفع عَلَم دولة الإمارات في ساحة الوصل في مقر إكسبو 2020 دبي، حيث تلا ذلك قيام موسيقى الشرطة بعزف السلام الوطني.

جرى ذلك برفقة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي للإعلام، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم.

ويأتي الاحتفال بمناسبة “يوم العَلَم” ضمن التقليد السنوي الذي أرساه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم برفع علم الدولة في مختلف أنحائها في توقيت موحّد في الثالث من نوفمبر من كل عام وهو اليوم الذي يصادف تولي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، حفظه الله، مقاليد الحكم رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وقد أحاط بصاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ضمن الاحتفالية المئات من طلاب المدارس الحكومية والخاصة في دبي كما ضمت الاحتفالية جمعاً من طلبة أكاديمية شرطة دبي، ولفيفاً من كبار المواطنين، في دلالة رمزية لإبراز قيمة هذا اليوم المجيد في التفاف جميع أبناء الوطن من مختلف الأجيال ومن كافة الأعمار حول راية الاتحاد، يجمعهم حب الوطن وعمق الانتماء إلى ترابه وصدق الولاء لقيادته.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في هذه المناسبة:” اخترنا أن يكون الاحتفال بيوم العَلَم ضمن موقع اجتمع فيه العالم على أرض الإمارات لتحقيق هدف واحد هو صنع مستقبل أفضل للإنسان.. ومن وسط هذا الجمع العالمي وفي هذه المناسبة الغالية، نؤكد رسوخ ثوابتنا الوطنية والقيم التي قام عليها بناء الاتحاد ومن أهمها الانفتاح على العالم والرغبة الصادقة في توثيق جسور التعاون البنّاء مع مختلف الشعوب الشقيقة والصديقة.. للوصول إلى غد يعمه السلام والرخاء والاستقرار”.

وأشار صاحب السمو إلى القيمة الكبيرة التي يمثلها علم الإمارات الذي ظل على مدار خمسين عاماً شاهداً على إنجازات نوعية كبيرة أثمرتها نهضة تطوير شاملة بدأها المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، ويواصل توطيد أركانها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ويتابع تقدمها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ويؤازر مسيرتها أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حُكَّام الإمارات.