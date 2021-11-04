الوطني للأرصاد يكشف عن طقس الدولة حتى الاثنين

بسام محمد - متابعة – مظفر إسماعيل

توقع المركز الوطني للأرصاد أن تشهد الدولة تقلبات جوية خلال الفترة من اليوم الخميس حتى الاثنين الموافق 8 نوفمبر. حيث تتأثر المنطقة بامتداد منخفض جوي سطحي ممتد من الشمال الشرقي. ويصاحبه منخفض جوي وكتلة هوائية باردة في طبقات الجو العليا يعمل على تدفق كميات من بخار الماء.

وأضاف المركز، في تقرير عن الحالة الجوية، أنه “من المتوقع تكون بعض السحب الركامية المحلية على المناطق الشرقية. مع احتمال سقوط أمطار خفيفة يومي الخميس والجمعة”.

وقال، وفق “وام”، إنه خلال الفترة من يوم السبت إلى الاثنين، تزداد كميات السحب على البحر والجزر وعلى بعض المناطق خاصة الشمالية والشرقية من الدولة. مع فرصة سقوط الأمطار على فترات وتميل درجات الحرارة للانخفاض التدريجي”.

وتوقع أن تكون هناك فترة هدوء في الأحوال الجوية خلال فترة الليل والصباح مع زيادة الرطوبة على المناطق الداخلية. لذلك يحتمل أن يتشكل الضباب أو الضباب الخفيف على مناطق محدودة خاصة يومي الجمعة والسبت.