الإمارات تسجل 73 إصابة جديدة بفيروس كورونا و112 حالة شفاء

بسام محمد - متابعة _نور نجيم :

أجرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع 212,021 فحصا جديدا خلال الساعات الـ 24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

‌‎وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة في الكشف عن 73 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 740,209 حالات.

وأعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عدم تسجيل أي حالة وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 2,137 حالة.

‌‎ كما أعلنت الوزارة عن شفاء 112 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 734,562 حالة.