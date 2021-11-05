حاكم الشارقة يزور المعرض الدولي للكتاب

بسام محمد - متابعة – نور نجيم :

قام سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، بزيارة معرض الشارقة الدولي للكتاب في دورته الـ 40 وذلك في مركز أكسبو الشارقة.

جرى ذلك برفقة كل من أحمد بن ركاض العامري رئيس هيئة الشارقة للكتاب، ومحمد حسن خلف مدير عام هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، وطارق سعيد علاي مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، وحسن يعقوب المنصوري الأمين العام لمجلس الشارقة للإعلام، وعدد من المسؤولين والإعلاميين.

وتفقد سموه خلال جولته بالمعرض عدداً من الأجنحة الخاصة بمجموعة من الهيئات والمؤسسات والمراكز، مطلعاً سموه من المسؤولين على مشاركات هذه الجهات وما تقدمه من إصدارات ومطبوعات ومراجع نادرة وكتب وبرامج متنوعة في المعرض.

واطلع سموه خلال زيارته لجناح هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون على جهود العاملين في الهيئة لمتابعة ونقل أحداث المعرض عبر أجهزة الهيئة الإعلامية المتنوعة، وما تقدمه الهيئة من برامج وتغطيات متنوعة وما تنقله للجمهور في كل مكان عبر حواراتها المباشرة، ومقابلات الضيوف من داخل المعرض.

وتوقف سموه في الجناح الكندي، حيث استمع إلى شرح مفصل حول مشاركة دولة كندا في المعرض، وما تعرضه من كتب متنوعة للأطفال والكبار، وما يمثله معرض الشارقة الدولي للكتاب للناشرين الكنديين من أهمية في زيادة رقعة انتشار الكتب والمطبوعات الكندية في الشارقة والمنطقة بشكل عام.

وتفقد سمو نائب حاكم الشارقة خلال الجولة جناح جمعية الناشرين الإماراتيين، مستمعاً سموه إلى شرح حول برامج وإصدارات الجمعية، وأنشطتها المحلية وجهودها لتطوير صناعة النشر محلياً.

كما شملت جولة سموه في المعرض عدداً آخر من الأجنحة منها جناح القيادة العامة لشرطة الشارقة، وهيئة الشارقة للوثائق والأرشيف، ومجمع اللغة العربية بالشارقة، ودائرة الثقافة، ووزارة التربية والتعليم، والمجلس الأعلى لشؤون الأسرة، ودائرة القضاء، والأرشيف الوطني بوزارة شؤون الرئاسة، إلى جانب جناح الجامعة القاسمية.