الرئيس الفرنسي يتسلم أوراق اعتماد سفيرة الدولة

بسام محمد - متابعة – نور نجيم :

تسلم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أوراق اعتماد سعادة هند مانع العتيبة سفيرة الدولة لدى فرنسا، وذلك بالقصر الرئاسي في باريس، بحضور عدد من المسؤولين الفرنسيين.

ونقلت سعادتها تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ، إلى فخامته وتمنياتهم لبلاده وشعبه بالمزيد من التقدم والازدهار.

من جانبه، حمل فخامة الرئيس الفرنسي سعادة السفيرة تحياته إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وتمنياته لدولة الإمارات حكومة وشعباً بالمزيد من التطور والنماء.

وتمنى فخامته لسعادة السفيرة التوفيق في مهام عملها، وتطوير العلاقات الثنائية وتعزيزها في مختلف المجالات التي تجمع البلدين، مؤكدا استعداد بلاده لتقديم كل دعم ممكن لتسهيل مهامها.

من جانبها أعربت سعادتها عن اعتزازها بتمثيل دولة الإمارات لدى جمهورية فرنسا، وحرصها على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتفعيلها في شتى المجالات، بما يسهم في دعم أواصر الصداقة بين البلدين.