شرطة أبوظبي توضح عقوبة السلوكيات السلبية لقائدي المركبات

بسام محمد - متابعة – نور نجيم :

أكدت شرطة أبوظبي أنها لن تتهاون مع السائقين الذين يعمدون إلى إصدار الضجيج من مركباتهم أثناء القيادة، موضحة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

وكشفت أن عقوبة “قيادة مركبة تسبب ضجيج وفق المادة “20” من قانون السير والمرور ” الغرامة 2000 درهم و12 نقطة مرورية، والمادة “73” إحداث تغييرات في محرك المركبة أو القاعدة ( شاسي ) بدون ترخيص هي 1000 درهم و 12 نقطة مرورية وحجز المركبة 30 يوم وتطبيق القانون رقم (5) لسنة 2020م بشأن حجز المركبات في إمارة أبوظبي وهي مخالفة إحداث تغييرات في محرك المركبة أو القاعدة ( شاسي ) بدون ترخيص القيمة المالية لفك حجز المركبة 10,000 درهم، على أن يتم حجز المركبة إلى حين دفع القيمة المالية لفك الحجز ولمدة أقصاها ثلاثة أشهر وفي حال عدم سداد المستحقات تحال المركبة للبيع في المزاد العلني.

وحذرت شرطة أبوظبي من السلوكيات السلبية التي يقوم بها بعض قائدي المركبات وخصوصاً فئة الشباب والتي تؤدي إلى إحداث الضجيج والإزعاج والقيادة بتهور في بعض الطرق وخاصة المناطق الرملية القريبة من المناطق والأحياء السكنية.

كما دعت الجمهور إلى الإبلاغ عن المركبات التي يصدر عنها ضجيج مزعج لهم في الأحياء السكنية بالاتصال على الرقم 999 في مركز القيادة والتحكم.