حاكم دبي يوجه بدمج اقتصادية دبي ودائرة السياحة والتسويق التجاري

بسام محمد - متابعة – مظفر إسماعيل

وجه صاحب السمو الشيخ “محمد بن راشد آل مكتوم”، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي. بدمج اقتصادية دبي ودائرة السياحة والتسويق التجاري، لتكون “دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي”. وتعيين “هلال سعيد المري” مديراً عاماً للدائرة الجديدة.

وقال سموه: “الدائرة الجديدة وظيفتها دعم التحولات الاقتصادية والسياحية للإمارة.. تاريخ دبي الاقتصادي مر بمحطات عديدة أصبحت من خلاله نموذج للتنمية الاقتصادية ووجهة للسياحة المفضلة.. واليوم طموحاتنا أكبر وأولوياتنا مختلفة.. والمنافسة العالمية معنا تتطلب تفكيراً جديداً”.

وأضاف: “حددنا للدائرة مستهدفات بزيادة القيمة المضافة للقطاع الصناعي 150% خلال 5 أعوام القادمة.. وتوسيع أسواق التصدير الخارجية للمنتجات المحلية بنسبة 50%.. وزيادة نسبة استقطاب السياح بنسبة 40% بحلول 2025”.