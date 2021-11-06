وفاة مواطن ستيني في الفجيرة جراء السيول

بسام محمد - متابعة – مظفر إسماعيل

توفي مواطن عمره 65 سنة، من منطقة وادي السدر في الفجيرة، بعد أن جرفته سيول الوادي أمس الجمعة. أثناء قدومه من عزبته سيراً على الأقدام.

وتمكنت فرق البحث من العثور على جثة المواطن في منطقة الحلاة، حيث تم انتشال الجثة ونقلها إلى المستشفى. واتخاذ الإجراءات اللازمة من جانبها، وفق صحيفة “البيان”.

وأهابت القيادة العامة لشرطة الفجيرة بالجميع بأخذ أقصى درجات الحيطة والحذر أثناء هطول الأمطار. وعدم المجازفة بعبور الأودية حفاظًا على سلامتهم من خطر الانجراف.

وحذرت من القيادة في حال انعدام الرؤية الأفقية أثناء سوء أحوال الطقس واتباع إرشادات السلامة في مثل هذه الحالات. وحذرت من دخول أماكن تجمع مياه الأمطار في البرك والمستنقعات والابتعاد عن المناطق المنخفضة وبطون الأودية.

وشهدت مناطق متفرقة في إمارة الفجيرة، أمس، أمطاراً تراوحت بين المتوسطة والغزيرة. أدت إلى اندفاع السيول في المنحدرات الجبلية وجريان العديد من الأودية.