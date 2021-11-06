“محاكم دبي” تنشئ دوائر قضائية خاصة بمنازعات الأوراق المالية

بسام محمد - متابعة – مظفر إسماعيل

أعلنت محاكم دبي، ممثلة في المحكمة التجارية، باستحداث دوائر قضائية متخصصة، تحت مسمى “دائرة منازعات الأوراق المالية”. للفصل في المنازعات المتعلقة بالأسهم أو السندات أو غيرها من الأوراق المالية. وذلك لتعزيز المنظومة القضائية ودعم تنافسيتها لتشغل مكانة مرموقة بين أفضل النظم القضائية التجارية العالمية. وتحقيق العدالة الناجزة بما يواكب التطورات التي تشهدها إمارة دبي في كافة المجالات.

جاء ذلك في إطار توجيهات سمو الشيخ “مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم”، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية رئيس مجلس دبي القضائي. بتشكيل لجنة إنفاذ القانون لأسواق المال بدبي وتشكيل دائرتين ضمن المحكمة التجارية لسرعة الفصل في منازعات الأوراق المالية.

وقال سعادة “طارش عيد المنصوري”، مدير عام محاكم دبي، إن “انشاء دوائر قضائية متخصصة في منازعات الأوراق المالية. يجسد التزام وحرص إمارة دبي على دعم التوجه نحو التخصص في العمل القضائي، لرفع مستوى الأداء وتحقيق الريادة والتميز ولخلق نظام قضائي. يمتاز بالدقة والسرعة في الفصل في المنازعات بين المتقاضين بما يضمن حقوقهم ويسهم في تعزيز ثقة المستثمرين”.

ويأتي ذلك استجابة لاعتماد صاحب السمو الشيخ “محمد بن راشد آل مكتوم”، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي. حزمة من القرارات الهادفة لدعم استعدادات دبي لدخول مرحلة تنموية جديدة تمتاز بإنجازات غير مسبوقة.