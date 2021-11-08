محمد بن زايد يؤكد في اتصال هاتفي مع مصطفى الكاظمي التضامن مع العراق

بسام محمد - متابعة: نازك عيسى

أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم اتصالًا هاتفياً مع معالي الدكتور مصطفى الكاظمي رئيس وزراء جمهورية العراق الشقيق اطمأن خلاله على سلامته وصحته إثر محاولة الاغتيال الآثمة التي تعرض لها.

وأكد سموه وقوف دولة الامارات وتضامنها مع العراق في مساعيه نحو الاستقرار والأمان والتنمية من أجل تحقيق مستقبل أفضل لشعبه ..داعيا الله عز وجل أن يحفظ العراق وأهله من كل مكروه وينعم عليه بالأمن والرخاء.

من جانبه أعرب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي عن جزيل شكره وتقديره لسموه لما أبداه من مشاعر أخوية صادقة ..مثمناً مواقف دولة الإمارات التاريخية الأصيلة الداعمة للعراق وشعبه في مختلف الظروف.