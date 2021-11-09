إطلاق خدمة ترخيص المركبات الكلاسيكية في عجمان

بسام محمد - متابعة – مظفر إسماعيل

أطلقت شرطة عجمان خدمة “ترخيص المركبات الكلاسيكية”، للمركبات التي يزيد عمرها عن 30 عاماً. في حال مطابقتها لاشتراطات الترخيص المحدد لهذا النوع من المركبات.

وقال العقيد “سلطان خليفة أبو مهير”، مدير إدارة ترخيص الآليات والسائقين، أن “إطلاق خدمة ترخيص المركبات الكلاسيكية. جاء ضمن جهود شرطة عجمان لتعزيز رضا وسعادة الجمهور عن الخدمات التي تقدمها الشرطة. وإرضاءً لشغف الجمهور من هواة اقتناء السيارات الكلاسيكية بترخيص سياراتهم بشكل رسمي ومعتمد. إضافة لكونها قيمة جمالية تتمثل بالحفاظ على المركبات القديمة ودعم هواتها”.

وأوضح أن ترخيص المركبات الكلاسيكية يمنح للمركبات التي يزيد عمرها عن ثلاثين عاماً، وتكون ذات مقود أيسر. وتصنف إلى نوعين حسب ما يتم تحديده من جهة الفحص الفني. ويتمثل النوع الأول بالمركبات الكلاسيكية التي ترخص لتستخدم على الطريق العام، بشرط اجتيازها الفحص الشامل للمركبة بوجود تأمين ساري المفعول. فيما يتمثل النوع الثاني في المركبات الكلاسيكية التي ترخص للعرض فقط دون استخدامها على الطريق العام، وتخضع لفحص خاص باشتراطات أقل.

وأشار العقيد “سلطان” إلى أنه “لن يتم ترخيص المركبات ذات المقود الأيمن أو التي تم تحويل مقودها. فيما يتم ترخيص باقي المركبات الكلاسيكية لمدة عام واحد سواء كانت للعرض أو للاستخدام على الطريق”.