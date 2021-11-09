“أدنوك للتوزيع” تكشف نتائجها المالية عن 9 أشهر

بسام محمد - متابعة – مظفر إسماعيل

سجلت شركة “أدنوك للتوزيع”، أرباحاً أساسية قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء بقيمة 2.3 مليار درهم. وبلغ صافي أرباح الشركة 1.7 مليار درهم خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2021.

وبلغت الأرباح قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء خلال الربع الثالث من العام الجاري 737 مليون درهم. وصافي الربح 529 مليون درهم، وفقاً للنتائج المالية الصادرة اليوم عن الشركة.

وشهدت الشركة انتعاشاً متواصلاً في إجمالي كميات الوقود المباعة خلال شهر سبتمبر، والتي زادت بنسبة 10.6% مقارنة بشهر أغسطس. وسجلت الشركة تزايداً في كميات الوقود المباعة في محطاتها في إمارة دبي، حيث تشغل الشركة الآن 31 محطة خدمة في الإمارة.

وتدير أدنوك للتوزيع 459 محطة خدمة في جميع أنحاء الدولة وذلك كما في 30 سبتمبر 2021، وفق “وام”.