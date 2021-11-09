وزير خارجية قبرص يستضيف عبدالله بن زايد

بسام محمد - متابعة – مظفر إسماعيل

التقى سمو الشيخ “عبدالله بن زايد آل نهيان”، وزير الخارجية والتعاون الدولي، في نيقوسيا. معالي “نيكوس خريستودوليديس”، وزير خارجية جمهورية قبرص.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية قبرص وسبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين الصديقين. في مختلف المجالات ومنها الاقتصادية والتجارية، بما يحقق مصالحهما المشتركة ويعود بالخير على شعبيهما.

واستعرض الجانبان عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك، ومنها الأوضاع في شرق المتوسط، كما بحثا المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وأكد سمو الشيخ “عبدالله بن زايد”، على العلاقات الثنائية المتميزة بين دولة الإمارات وقبرص. والحرص على تطوير آفاق التعاون المشترك وتعزيزه في المجالات كافة بما يصب في مصلحة البلدين والشعبين الصديقين.

وتناول الجانبان أيضا خلال اللقاء دور إكسبو 2020 دبي الذي تنظمه دولة الإمارات بمشاركة نحو 192 دولة في تعزيز التعاون واستكشاف فرص واعدة للشراكات الدولية. بما يسهم في دعم الجهود العالمية المبذولة لتحفيز النمو الاقتصادي العالمي المستدام.