الإمارات تجري 285,711 فحصاً جديداً خلال يوم

بسام محمد - متابعة – نور نجيم :

أجرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع 285,711 فحصا جديدا خلال الساعات الـ 24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

‌وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة في الكشف عن 72 حالة إصابة جديدة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 740,572 حالة.

‌‎كما أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عدم تسجيل أي حالة وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 2,142 حالة.

‌‎وأعلنت الوزارة عن شفاء 90 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 735,074 حالة.