الكشف عن تفاصيل الإحاطة الإعلامية لحكومة الإمارات حول مستجدات كورونا

بسام محمد - متابعة – علي معلا

أعلن المتحدث الرسمي باسم الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات، الدكتور سيف الظاهري، خلال الإحاطة الإعلامية لحكومة دولة الإمارات حول مستجدات الوضع الوبائي، أن الإمارات في مسارها الصحيح نحو التعافي بفضل الجهود المضنية والمبذولة من قبل كافة المؤسسات الحكومية والخاصة التي تعمل بتوافق لضمان الوصول إلى التعافي التام من الجائحة.

كما أعلن الظاهري عن تحديث بروتوكول عودة الصلاة في المساجد والمصليات في الإمارات، بالتنسيق مع الهيئة العامة للشون الإسلامية والأوقاف.

كما أكد الظاهري على أهمية اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية قائلاً: “نود الإشارة إلى أهمية الحصول على الجرعات الداعمة من اللقاحات المعتمدة في الدولة، وخاصة للفئة التي ترغب بالسفر خلال الفترة المقبلة حرصاً على صحتكم وسلامتكم”.