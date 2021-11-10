إعلان هام من هيئة الطوارئ والأزمات بشأن الصلاة في المساجد

بسام محمد - متابعة – علي معلا

أعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، خلال الإحاطة الإعلامية حول مستجدات فيروس كورونا، اليوم، عن تحديث بروتوكول عودة الصلاة في المساجد والمصليات، وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف.

وأكدت فتح أحواض الوضوء بطريقة ترك حوض مغلق بين الحوض والحوض الآخر، وإعادة توفير المحارم الورقية من خلال الأجهزة الإلكترونية لتزويد المحارم وتجنب الاتصال المباشر في أماكن الوضوء والمساجد.

ونوهت إلى توفير إرشادات خاصة في أماكن الوضوء بطريقة الوضوء السلسلة وخاصة المضمضة واستنشاق الماء بطريقة صحية، إزالة جميع الأحذية الخاصة بالوضوء أو بدورة المياه.

ويشمل البروتوكول المحدث فتح مصليات الطرق الخارجية وأماكن الوضوء ودورات المياه ومصليات النساء.

وتوجيه العاملين بالمساجد والمصليات إلى طباعة ولصق الإرشادات التوعوية في أماكن الوضوء بالإجراءات الاحترازية بعدة لغات تتضمن العربية والانجليزية والأوردو.

ويتضمن البروتوكول وجوب تنظيف وتطهير وتعقيم أماكن الوضوء ودورات المياه قبل كل صلاة وبشكل دوري، مع تطبيق التباعد الجسدي بين المصلين إلى متر ونصف المتر.

وسيتم غلق المساجد مباشرة بعد الصلاة وعدم السماح بالجلوس والاعتكاف، مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية المعمول بها مسبقاً.

وبالنسبة لاستخدام دورات المياه التابعة للمساجد والمصليات، على الإدارة أن توفر عمال نظافة طوال الوقت، وكما يجب توفير أدوات التعقيم عند مخارج أماكن الوضوء وعلى جميع المصلين تعقيم اليدين بعد الوضوء.

وتوفير إرشادات خاصة في أماكن الوضوء بطريقة الوضوء السلسلة وخاصة المضمضة واستنشاق الماء بطريقة صحية، إزالة جميع الأحذية الخاصة بالوضوء أو بدورة المياه.

وعلى عامل النظافة تنظيف وتطهير وتعقيم أماكن الوضوء ودورات المياه بعد انتهاء المصلي من الوضوء أو دورة المياه قبل استخدام المصلي الآخر.

والإشارة إلى أنه هناك عدد من الأدوار والمسؤوليات المنوطة في هذا البروتوكول من الجهات المعنية لرصد أية تجاوزات أو مخالفات من رواد المساجد والمصليات.

بالإضافة إلى التنسيق مع شركة النظافة والتعقيم أماكن الوضوء ودورات المياه قبل كل صلاة بإشراف ومتابعة إدارة محطات الوقود وأئمة المساجد.

هذا وأكدت الهيئة على أهمية التنسيق مع الجهات المختصة من البلديات المحلية وغيرها لاعتماد آلية وأدوات مواد التعقيم ومواعيدها.

وأشارت أيضاً إلى قيام الأئمة وعمال النظافة بأخذ اللقاح والفحص الدوري PCR كل 14 يوم مع اعتماد تطبيق الحصن، بجانب الإفصاح عند الشعور بأعراض تنفسية أو حمى وتجنب الحضور للمسجد.