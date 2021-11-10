بشار الأسد يستقبل عبدالله بن زايد في دمشق.. وهذا ما جرى خلال الاجتماع

بسام محمد - متابعة – علي معلا

استقبل فخامة الرئيس بشار الأسد رئيس الجمهورية العربية السورية سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي في دمشق.

وشهدت دمشق اجتماعاً عُقد بحضور معالي الدكتور فيصل المقداد وزير الخارجية والمغتربين في سوريا ومعالي منصور فضل الله عزام وزير شؤون رئاسة الجمهورية العربية السورية ومعالي خليفة شاهين المرر وزير دولة ومعالي علي محمد بن حماد الشامسي رئيس الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.

وتم خلال الاجتماع بحث العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وسوريا وأهمية هذه الزيارة في تعزيزها وتنمية التعاون المشترك في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.

واستعرض الجانبان خلال اللقاء تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وسوريا إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ونقل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان لفخامته خلال اللقاء تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وتمنياتهم للجمهورية العربية السورية الشقيقة الاستقرار والتقدم والازدهار.

ومن جانبه حمل فخامة الرئيس بشار الأسد، سموه تحياته إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وتمنياته لدولة الإمارات المزيد من التطور والازدهار والرخاء.

وأكد فخامة الرئيس بشار الأسد رئيس الجمهورية العربية السورية الشقيقة على العلاقات الأخوية الوثيقة التي تربط بين البلدين الشقيقين مشيدا بالمواقف الموضوعية التي تتخذها دولة الإمارات.

ومن جانبه أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان خلال اللقاء حرص دولة الإمارات على أمن واستقرار ووحدة سوريا الشقيقة ودعمها لكل الجهود المبذولة لإنهاء الأزمة السورية وترسيخ دعائم الاستقرار بالبلاد وتلبية تطلعات الشعب السوري الشقيق في التنمية والتطور والرخاء.