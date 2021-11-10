محمد بن زايد يثمن حصول أبوظبي على لقب “مدينة الدراجات الهوائية”

بسام محمد - متابعة – مظفر إسماعيل

أكد صاحب السمو الشيخ “محمد بن زايد آل نهيان” ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة. أن حصول العاصمة أبوظبي على لقب “مدينة الدراجات الهوائية”، تقدير عالمي جديد للدولة يضاف إلى إنجازاتها.

وقال سموه: “إحدى أولوياتنا المهمة، تعزيز الرياضة في مجتمعنا وتوفير البيئة والبنية التحتية التي تساعد على ممارستها بسهولة وأمان”.

وأضاف في تغريدة على تويتر: “حصول العاصمة أبوظبي على لقب مدينة الدراجات الهوائية.. تقدير عالمي جديد للدولة يضاف إلى إنجازاتها.. إحدى أولوياتنا المهمة ، تعزيز الرياضة في مجتمعنا وتوفير البيئة والبنية التحتية التي تساعد على ممارستها بسهولة وأمان”.