صحة أبوظبي تشدد على ضرورة التبليغ الفوري لإصابات «الكانديدا أوريس» 

بسام محمد - متابعة – نور نجيم :

شددت دائرة الصحة في أبوظبي على جميع المنشآت الصحية في الإمارة بضرورة التشخيص المبكر والتبليغ الفوري عن أي حالة مشتبه فيها أو مؤكدة إصابتها بفطريات «الكانديدا أوريس»

وحثت الدائرة جميع المهنيين الصحيين في الإمارة أن يكونوا أكثر يقظة في الكشف والتعامل مع عدوى «الكانديدا أوريس»، موضحة أنه غالباً ما تكون فطريات الكانديدا مقاومة للأدوية المتعددة، بما فيها مضادات الفطريات.

وتعتبر فطريات «الكانديدا أوريس» من الفطريات الناشئة التي تمثل تهديداً عالمياً خطراً على الصحة.

وحددت الدائرة 4 إجراءات على مزودي الرعاية الصحية الالتزام بها، وهي: التبليغ الفوري عن أي حالة مشتبه فيها أو مؤكدة، عبر التبليغ الإلكتروني تحت خانة «كانديدا أوريس».

وأكدت ضرورة اتباع القواعد الإرشادية لعلاج المصاب، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة للحدّ من العدوى عن التعامل مع حالاتها التي أرسلت إلى كل المنشآت الصحية بالإمارة.