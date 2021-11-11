بعد الكارثة الأخيرة.. الإمارات ترسل إمدادات طبية عاجلة إلى سيراليون

بسام محمد - متابعة – نور نجيم :

أرسلت دولة الإمارات طائرة تحمل على متنها 16 طناً من الإمدادات الطبية العاجلة إلى جمهورية سيراليون.

جرى ذلك بصدد التخفيف من حدة تداعيات انفجار محطة وقود، الذي أسفر عن سقوط عشرات القتلى والإصابات بحروق شديدة، أغلبهم من النساء والأطفال.

وأعربت دولة الإمارات عن تضامنها مع حكومة وشعب سيراليون الصديق في هذه الظروف الاستثنائية، مؤكدة حرصها على المساهمة في تعزيز قدرة المستشفيات في العاصمة فريتاون على توفير الرعاية الطبية اللازمة للمصابين.

وتسعى دولة الإمارات دائما إلى مد يد العون للدول الشقيقة والصديقة في مثل هذه الظروف والتي تتطلب التضامن والتعاون على كافة المستويات.