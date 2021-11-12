أبوظبي.. تنفيذ تمرين ميداني في مطار العين الدولي

بسام محمد - متابعة – نغم حسن

أصدرت شرطة أبو ظبي تنويهاً حول تنفيذ تمرين ميداني في مطار العين الدولي، اليوم الخميس.

وقالت الشرطة عبر حسابها في تويتر: “تنفـذ القيادة العامـة لشـرطة أبوظبـي وشـركة مطارات أبوظبـي بالتعـاون مع الشركاء الاستراتيجيين اليـوم الخـميـس الموافـق 11 نوفمبر 2021 تمريناً ميدانيا في مطار العين الدولي من الساعة الرابعة والتصـف عـصـراً وحتى السابعة والنصف مساء”.

وأضافت بأن هذا التمرين “بهـدف قياس الجاهزية وتطوير قدرات الإستجابة حيث يتضمن التمرين تحركاً للآليات وتواجـداً للجهات الأمنية ، لذا نهيـب بالجمهـور الكريم عدم الإقتراب والتصوير حرصاً على السلامة العامة”.