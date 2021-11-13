عبدالله بن زايد يستقبل وزير الخارجية العماني

بسام محمد - متابعة – دوت الخليج

استقبل سمو الشيخ “عبدالله بن زايد آل نهيان”، وزير الخارجية والتعاون الدولي. معالي السيد “بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي”، وزير خارجية سلطنة عمان الشقيقة.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الأخوية والتاريخية الراسخة بين دولة الإمارات وسلطنة عمان وسبل تعزيز أطر التعاون المشترك. في المجالات كافة بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين ويعود بالخير على شعبيهما.

كما استعرض سموه ومعالي وزير خارجية سلطنة عمان عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك والمستجدات الإقليمية والدولية.

وأكد سمو الشيخ “عبدالله بن زايد” عمق العلاقات الأخوية بين دولة الإمارات وسلطنة عمان وقيادتهما. والحرص على تعزيز وتنمية آفاق التعاون المشترك في المجالات كافة.

وعبر سموه عن تمنياته لسلطنة عمان الشقيقة دوام التقدم والازدهار. تحت قيادة جلالة السلطان “هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد” سلطان عمان الشقيقة.

من جانبه، أكد معالي السيد “بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي” علي العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع بين البلدين. متوجهاً بالتهنئة إلى سموه بمناسبة اختيار دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ “كوب 28” عام 2023.