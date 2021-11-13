طرق دبي تدشن التشغيل التجريبي لحافلتين كهربائيتين بتقنية الشحن السريع

بسام محمد - متابعة – مظفر إسماعيل

دشنت هيئة الطرق والمواصلات التشغيل التجريبي لحافلتين كهربائيتين من نوع “فولفو 7900″، تعملان بالطاقة الكهربائية. على مسار محدد، يبدأ من لامير- جنوب، مروراً بشارع الملك “سلمان بن عبد العزيز” وصولاً إلى محطة ترام دبي في منطقة الصفوح، ذهاباً وإياباً. وذلك بالتعاون مع هيئة كهرباء ومياه دبي، وشركة “فولفو” للحافلات، وشركة مراس العقارية، وشركة “إيه بي بي”، الرائدة في مجال شحن المركبات الكهربائية.

وزودت الحافلتان، وفق صحيفة “البيان”، بتقنيات الشحن السريع على الطريق، التي تطبق وتجرب لأول مره في دبي. حيث يجري شحن الحافلتين بواسطة شاحن كهربائي قائم من شركة “ايه بي بي”، في موقع لامير – جنوب.

كما تم إنشاء شاحن كهربائي ليلي في محطة القوز لإيواء الحافلات، لدعم عمليات الشحن الليلية خلال فترة وقوف الحافلتين في المحطة. حيث يمكن شحن الحافلتين بطريقتين، الأولى تُعرف باسم “البانتوجراف”، وهي عبارة عن ذراع قائمة في لامير، تصطف الحافلة أسفلها. والثانية عن طريق مداخل مختلفة بكابل التوصيل للتيار المتردد والمتصل AC وdc.

كما زودت الحافلتان ببطاريات بتقنيات حديثة تمكنها من قطع مسافة 200 كيلومتر، عند الشحن الكامل. ويتوقف طول المسافة على عدة عوامل منها تضاريس الطريق، ودرجات الحرارة وتشغيل أجهزة التكييف. وتتألف الحافلة الواحدة من 38 مقعدا إضافة إلى 3 مقاعد قابلة للطي، ومكان مخصص لأصحاب الهمم، وشاشة عرض تفاعلية.

وسيتم خلال فترة التشغيل التجريبي التي تستمر حتى شهر مارس 2022، قياس كفاءة تشغيل الحافلتين الكهربائيتين على الطريق. وتجربة شحن الحافلتين الكهربائيتين بواسطة الشاحن الكهربائي في لامير، والشاحن الليلي في محطة القوز لإيواء الحافلات. وتدريب سائقي الحافلات على قيادة الحافلة الكهربائية ونظام الحافلة، وتدريب المراقبين على نظام مراقبة الحافلة الكهربائية ووحدة الشحن الكهربائي. والعمل مع الشركاء في المشروع للتأكد من جاهزية الحافلتين ووحدات الشحن الكهربائية والموقف المخصص للحافلات الكهربائية.

تجدر الإشارة إلى أن هيئة الطرق والمواصلات، تمكنت من تحويل 50% من مجمل أسطول مركبات قطاع الأجرة في دبي. لمركبات هجينة صديقة للبيئة عام 2020، وتعتزم تحويل مجمل الأسطول إلى مركبات صديقة للبيئة “هجينة وكهربائية”، بحلول عام 2027. كما دشنت في ديسمبر 2019 التشغيل التجريبي لأول مركبة أجرة هيدروجينية في منطقة الشرق الأوسط، ضمن خدمة الليموزين في مطار دبي الدولي.