غداً.. انطلاق فعاليات الدورة 17 من معرض دبي للطيران

بسام محمد - متابعة – مظفر إسماعيل

تنطلق يوم غد، في دبي، فعاليات الدورة 17 من معرض دبي للطيران، وتستمر 5 أيام، بمشاركة عالمية واسعة.

ويستضيف “دبي ورلد سنترال” المعرض العالمي، بمشاركة 148 دولة، ويضم هذا العام ما يزيد على 160 طائرة، تقدمها أكثر من 1200 جهة عارضة.

ويستضيف معرض دبي للطيران 2021 أكثر من 137 شركة عارضة جديدة في دورته لهذا العام. بالإضافة إلى كبار الشركات المتخصصة بقطاعات الطيران والفضاء والدفاع.

كما يشهد انضمام شركات من مجموعة واسعة من الدول، بما فيها بلجيكا وأوكرانيا واليونان وإسرائيل وسويسرا والبرازيل. وجمهورية التشيك وكندا والاتحاد الروسي والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.

ويشكل معرض دبي للطيران أيضاً فرصة لصناعات الدفاع لعرض منتجاتها الجديدة. بينما ستقوم دول مثل الولايات المتحدة وفرنسا بعرض مروحيات للنقل أو الهجوم ومقاتلات قاذفة.

وتفتتح طيران الإمارات، العرض الجوي بعد ظهر اليوم الأول من المعرض وسط تشكيل خاص. يتألف من طائرة إيرباص A380 وطائرة بوينغ 777 مزينتين بملصق الخمسين وملصق إكسبو 2020 دبي. وطائرات للناقلات الوطنية الأخرى، يليها طائرات فريق “الفرسان” الإماراتي للعروض الجوية.