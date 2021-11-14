عبدالله بن زايد يستقبل الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية

بسام محمد - متابعة – نغم حسن

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي معالي الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية “وام”، عُقد اللقاء في دبي، وتم بحث مسيرة العمل الخليجي المشترك وجهود تعزيزها وتنميتها بما يلبي تطلعات قادة دول المجلس ويعود بالخير والرخاء على شعوبها.

كما تناول الجانبان بعضاً من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بمعالي الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف.

وأشار عبدالله بن زايد بالجهود التي يبذلها معاليه لتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك.