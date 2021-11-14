عبدالله بن زايد يستقبل وزير الخارجية العراقي

بسام محمد - متابعة – مظفر إسماعيل

استقبل سمو الشيخ “عبدالله بن زايد آل نهيان” وزير الخارجية والتعاون الدولي، معالي الدكتور “فؤاد حسين”، وزير خارجية جمهورية العراق الشقيق.

وجرى خلال اللقاء الذي عقد في دبي، بحث العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيز التعاون المشترك بينهما في المجالات كافة.

كما تناول الجانبان خلال اللقاء مستجدات الأوضاع في المنطقة، وعدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفق “وام”.

ورحب سمو الشيخ “عبدالله بن زايد” بمعالي الدكتور “فؤاد حسين”، مؤكداً حرص دولة الإمارات على تعزيز وتنمية علاقاتها الثنائية مع العراق. على مختلف الأصعدة، بما يلبي تطلعات قيادتي البلدين ويعود بالخير على شعبيهما.

كما أكد سموه حرص الإمارات على أمن واستقرار العراق الشقيق ودعمه ومساندته في مساعيه نحو الاستقرار والتنمية. معرباً عن تمنياته للعراق وقيادته وشعبه الشقيق الأمن والازدهار والرخاء.

من جانبه، أشاد معالي الدكتور “فؤاد حسين”، بالعلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع بين البلدين الشقيقين، مثمناً مواقف دولة الإمارات الداعمة للعراق وشعبه.

كما توجه معاليه بالتهنئة إلى دولة الإمارات بمناسبة اختيارها لاستضافة مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة. بشأن تغير المناخ “COP28” عام 2023.